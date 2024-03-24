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Врач объяснила, как снизить риск инсульта в пожилом возрасте

Кардиолог Бирюкова: пожилые могут снизить риск инсульта, ограничив соль

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Shutterstock/Robert Kneschke

Пожилые люди могут снизить свой риск инсульта здоровым образом жизни: нужно добавить в рацион полезные продукты, ограничить потребление соли и заниматься спортом. Об этом РИАМО рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова.

Инсульт, то есть острое нарушение кровообращения мозга, может произойти при блокировании сосуда, питающего орган, либо при кровоизлиянии в его ткани. Принадлежность к мужскому полу, наследственность и пожилой возраст увеличивают риск инсульта. На них нельзя повлиять, но есть и модифицируемые факторы риска: артериальная гипертензия, курение, употребление алкоголя, малоактивный образ жизни, ожирение, сахарный диабет, нарушения ритма, дислипидемия.

«Рекомендуется заниматься не менее 5 дней в неделю по 30 минут в день. В качестве активностей могут выступать прогулки по улице, скандинавская ходьба, плавание и др. Регулярная физическая нагрузка положительно влияет на обмен веществ, артериальное давление и массу тела», — рассказала врач.

Также следует добавить в рацион продукты, богатые полезными ненасыщенными жирами: красную рыбу, авокадо, орехи, растительные масла. Также полезны для метаболизма крупы: гречка, дикий рис, булгур, кускус. И важно добавить клетчатку: овощи, фрукты. А сократить следует потребление соли: в день можно потреблять не больше чайной ложки. Это нужно для контроля кровяного давления — важнейшего фактора риска инсультов.

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