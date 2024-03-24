Врач рассказал, кому нужны сжимающие ноги чулки

Компрессионные чулки — это медицинское белье, которое предназначено для профилактики варикоза и для защиты от осложнений после операций и родов. Об этом сообщает Пушкинская клиническая больница им. Розанова.

Во-первых, компрессионные (сжимающие) чулки нужны в первые дни после операции для тех, кто долго лежит. Малоподвижность приводит к снижению скорости кровотока и повышению вязкости крови. Это повышает риск образования тромбов, а также расширения вен, то есть варикоза. Заместить компрессионные чулки можно бинтами, но лучше приобрести специальное белье, рассказал заместитель главврача Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. по хирургии Александр Перетечиков.

Если варикозного расширения вен нет, то подойдет стандартный класс компрессии для операций. Если варикоз уже есть, лучше проконсультироваться с врачом, добавил Перетечиков.

Также компрессионное белье необходимо при родах и в послеродовой период. Это связано с тем, что за несколько недель до рождения ребенка повышается вязкость крови. Так организм подстраховывается от лишних кровопотерь во время родового процесса, а это приводит к риску тромбов, объяснил врач. А если варикоз уже есть, то чулки нужно носить всю беременность, чтобы не допустить его прогрессирования.

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