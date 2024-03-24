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Врач назвала симптомы болезни Паркинсона

Невролог Евсеева: дрожь в покое может указывать на болезнь Паркинсона

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Болезнь Паркинсона проявляется дрожью в теле в покое, замедленными движениями и жесткостью мышц. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева в группе Зарайской больницы во «ВКонтакте».

Болезнь Паркинсона представляет собой хроническое заболевание, при котором становятся невозможными нормальные движения из-за дегенерации нейронов.

При этом развиваются дрожь в покое, замедленность движений, жесткость мышц и потеря равновесия. Также возможны изменения в походке и речи.

Если появились такие симптомы, нужно обратиться к терапевту, который затем направит к неврологу.

До этого ученые сравнили снимки мозга и симптомы болезни Паркинсона у людей разного пола. Они выяснили, что мозг мужчин при болезни Паркинсона стареет быстрее, чем у женщин. Также у них чаще наблюдалась более выраженная скованность движений. Однако эмоциональные расстройства встречались с одинаковой частотой. Другие исследования показывают, что у мужчин чаще встречаются когнитивные (умственные) нарушения при болезни Паркинсона.

Ранее ученые выяснили, что высокожировая диета приводит к диабету, а затем к болезни Альцгеймера.

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