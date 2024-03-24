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Названо количество россиян, больных устойчивым к лечению туберкулезом

Врач Комиссарова: 56% больных туберкулезом имеют лекарственно-устойчивую форму

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NIAID

Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза сейчас является мировой проблемой. По распространенности такого туберкулеза Россия занимает третье место в списке стран с высоким бременем в мире, после Индии и Китая. Среди вновь заболевших пациентов доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) в 2022 году составила 31,5 %, а среди всех пациентов она составляет 56,9%, об этом «Газете.Ru» рассказала замдиректора по научной и лечебной работе ЦНИИ туберкулеза, доктор медицинских наук, фтизиатр Оксана Комиссарова.

«Мы вышли из списка стран с высоким бременем туберкулеза и это значительное достижение российской фтизиатрии, однако мы остаемся в списке стран с высоким бременем туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью микобактерий. Это значит, что основные противотуберкулезные препараты не могут уничтожить микобактерии», – рассказала фтизиатр.

По ее словам, несмотря на столь значительные успехи, и в мире, и в России есть серьезные препятствия для быстрой ликвидации туберкулеза. Ими являются увеличение доли больных с МЛУ-туберкулезом и неуклонный рост числа больных с сочетанной патологией туберкулеза и ВИЧ.

«Наиболее тяжелая обстановка складывается в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. В 2022 году в 21 субъекте России доля больных туберкулезом и ВИЧ превышала среднероссийский показатель. Важно отметить, что в России в обязательном порядке проводится тестирование микобактерий туберкулеза на лекарственную устойчивость, что отличает нас от большинства стран. Вероятнее всего, этот факт играет ключевую роль в сохранении России в списке стран с высоким бременем МЛУ-туберкулеза», – заключила специалист.

Подробнее о том, как формируется лекарственная устойчивость от туберкулеза, как сегодня его лечат в России, и почему при длительном кашле с мокротой не стоит заниматься самолечением – в интервью Комиссаровой «Газете.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как избежать туберкулеза.

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