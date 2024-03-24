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Кофе связали с профилактикой рака кишечника

IJC: четыре чашки кофе в день снижают риск развития рака кишечника

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Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона, показало, что у людей, страдающих от рака кишечника, которые употребляют от двух до четырех чашек кофе в день, вероятность рецидива значительно уменьшается. Работа ученых была представлена в журнале International Journal of Cancer (IJC).

Авторы исследования проанализировали данные 1719 пациентов с колоректальным раком первой, второй и третьей стадии. Результаты показали, что потребление более четырех чашек кофе в день, по сравнению с менее чем двумя чашками, связано со снижением риска рецидива колоректального рака на 32%.

Кроме того, было обнаружено, что связь между потреблением кофе и смертностью от всех причин имеет нелинейный характер. Наименьший риск смерти был отмечен при употреблении четырех чашек кофе в день.

Однако ученые отмечают, что для полного понимания влияния кофе на прогноз рака кишечника необходимы дополнительные исследования. Результаты этого исследования могут послужить основой для дальнейших исследований в этой области.

Ранее были названы характерные для мужчин виды рака.

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