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Новый способ диагностики туберкулеза обнаружили омские врачи

В Омске фтизиатры нашли новый способ диагностики туберкулеза

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Сотрудники Областного клинического противотуберкулезного диспансера получили патент на более быстрый способ выявления генотипа микобактерии туберкулеза, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения Омской области. В разработке также участвовали сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Новый метод позволит быстрее и эффективнее выбирать лечение для больных туберкулезом. Это важно, потому что, чем быстрее и точнее будет проведена диагностика, тем быстрее и более индивидуально можно подобрать эффективное лечение для каждого пациента.

На базе Областного клинического противотуберкулезного диспансера был проведен первый этап работы над проектом. Бактериологами были отобраны материалы, которые соответствовали определенным критериям, предоставленным коллегами из НИИ.

Основная идея проекта заключалась в исследовании предрасположенности к множественной лекарственной устойчивости и широкой лекарственной устойчивости туберкулеза, изучении генотипа материала для выявления закономерностей в распространении таких штаммов. Вся совместная работа была проведена с целью улучшения диагностики туберкулеза, выявления различных мутаций, которые отвечают за возникновение лекарственной устойчивости.

Ранее фтизиатр Комиссарова рассказала в интервью «Газете.Ru» о том, сможет ли Россия удержать свои позиции, чем опасен лекарственно-устойчивый туберкулез и почему при длительном кашле с мокротой не стоит заниматься самолечением.

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