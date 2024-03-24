Женщины старше 50 рискуют сломать позвонок при кашле, заявил врач

Многие женщины не знают о том, что больны остеопорозом — состоянием, при котором позвонки могут сломаться при кашле. Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на врача Олега Абакумова.

«При остеопорозе компрессионные переломы позвонков могут возникать даже при кашле или сгибании тела. Это приводит к нарушению нормального дыхания. Падение на бок чревато переломом бедра с появлением инфекции и повреждением легочной артерии. Постепенно идет деформация позвоночника и растет «вдовий горб», что может сделать человека ниже на 35 сантиметров», — объяснил врач.

Это заболевание встречается у каждой третьей женщины после 50 лет. При этом многие не знают об этом. Чтобы выявить его на ранней стадии, следует поговорить с врачом: он может назначить рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника, рентгенографию костей скелета для измерения минеральной плотности костной ткани, а женщинам старше 65 лет — денситометрию. Особенно важно это для женщин, у которых остеопорозом страдали родственницы, а также для худых пациенток и курящих. Наличие компрессионных переломов позвонков — также повод сделать денситометрию.

Для лечения остеопороза применяют лекарства, которые подавляют рассасывание костей и улучшают образование костной ткани. Важно регулярно тренироваться, наращивать мышечную массу, отказать от вредных привычек и употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D.

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