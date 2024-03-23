Развеян миф о газированной воде

Газированная вода способствует чувству насыщения и не приводит к вздутию живота. Об этом врачи рассказали в эфире программы «Жить здорово!», сообщает aif.ru.

Эксперимент на ста людях показал, что газированная сильнее обычной способствует насыщению. Это связано это с тем, что она воздействует на механорецепторы желудка. Поэтому организм воспринимает тот же объем газированной воды как больший.

Вздутие живота не связано с употреблением газированной воды, объяснила врач Елена Малышева. Газы их желудка могут подняться лишь наверх, спровоцировав отрыжку. В кишечнике газы образуются из-за жизнедеятельности бактерий.

Однако минеральная вода имеет противопоказание: гипертонию. В ней содержится соль, которая повышает давление.

«Есть три вида воды: лечебная — в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды. 10 граммов — это две чайные ложки. В лечебно-столовой — от 1 до 10 граммов соли на литр. А в столовой — менее 1 грамма», — пишет aif.ru.

Гипертоникам можно использовать лишь столовую минеральную воду, заключили врачи.

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