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Названы проблемы с сердцем, при которых нужно вызывать скорую помощь

Кардиолог Фомичева: острое ухудшение работы сердца требует вызова скорой помощи

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Любые боли в области сердца требуют обращения к врачу. Об этом РИАМО рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

Срочного обращения к кардиологу требует любой дискомфорт в области сердца, которого ранее не было, объяснила врач. При остром состоянии лучше вызвать скорую.

Особенно опасно, когда симптомы возникают или усиливаются при физической нагрузке, либо если боль отдает под левую лопатку или в руку. Ощущение одышки как в покое, так и при физической нагрузке, а также ухудшение выносливости тоже требуют исключения опасных для жизни заболеваний.

Врач перечислила другие «красные флаги»: необъяснимая слабость, быстрая утомляемость, учащенное сердцебиение (более 80 ударов в минуту), ощущения перебоев в работе сердца (неритмичный пульс, «переворачивание», «подпрыгивание», «прострелы», «бьется неправильно»), храп, остановки дыхания во сне, отеки ног, боли в ногах, «перемежающая хромота», потери сознания, частые головокружения, кровяное давление выше 140\90 мм рт. ст.

Ранее россиян предупредили, что кровяное давление должно быть 120 на 80 и ниже.

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