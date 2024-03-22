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Бананы могут снижать воспаление в организме, выяснили ученые

Frontiers: резистентный крахмал в продуктах снижает воспаление в организме

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Ученые из университета науки и технологий Лилль во Франции подтвердили, что продукты, богатые резистентным крахмалом (бананы, бобовые, сладкий картофель, белый рис), могут снижать воспаление в организме и улучшать работу пищеварения. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Исследование французских ученых представляет собой научный обзор существующих работ, в которых изучались свойства резистентного крахмала и его влияние на здоровье человека. Устойчивый крахмал (резистентный крахмал или неперевариваемый крахмал) — крахмал, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Механизм работы устойчивого крахмала похож на принцип усвоения пищевых волокон (клетчатки). При попадании в толстый кишечник он становится пищей для полезных бактерий.

Научный обзор показал, что положительное влияние резистентного крахмала на микробиом кишечника также способствует хорошему пищеварению и снижает риск возникновения запоров и вздутия. Отмечается, что устойчивым крахмалом богаты бананы, сладкий картофель, бобовые, белый рис, кукуруза и кешью.

Согласно результатам других исследований, включенных в обзор, употребление этих продуктов также может снижать воспаление в организме. Вероятнее всего, это связано с их антиоксидантной способностью — возможностью нейтрализовать окислительное, губительное для клеток, действие свободных радикалов и других веществ.

Ранее стало известно, почему не стоит бояться употреблять картофель.

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