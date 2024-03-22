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Британские ученые начали разработку вакцины от рака легких

Sky News: компания AstraZeneca разрабатывает вакцину от рака легких

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Freepik.com

Британские ученые занимаются разработкой первой в мире вакцины от рака легких, которая сможет предотвращать до 90% случаев заболевания. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Сообщается, что несколько благотворительных организаций выделили команде финансирование в размере 1,7 миллиона фунтов для создания трех тысяч доз вакцины LungVax. Предполагается, что препарат будет работать по аналогии с прививкой от коронавируса.

Препарат разрабатывается Оксфордским университетом и биофармацевтической компанией AstraZeneca. Вакцина будет активировать иммунную систему организма для уничтожения раковых клеток в легких.

До этого сообщалось, что российская вакцина от одного из самых распространенных видов аллергии — реакции на березовую пыльцу может появиться в 2026 году, ее разработали в Институте иммунологии ФМБА. Об этом рассказала замдиректора института, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, профессор Наталья Ильина.

По ее словам, препарат был создан на основе высоких современных технологий совместно с Венским университетом, он успешно прошел доклинические исследования.

Ранее в РФ зарегистрировали обновленную версию вакцины «Спутник V».

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