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Ученые раскрыли секрет важных для похудения «молекул сытости»

Nature: интенсивные физнагрузки стимулируют выработку молекул сытости

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Ученые из Стэнфордского медицинского университета обнаружили, что после интенсивных физических нагрузок в организме человека вырабатываются особые «молекулы сытости». Аналогичное вещество синтезируется в результате приема популярного лекарства от диабета под названием «Метформин». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

При изучении образцов крови людей с диабетом, принимающих метморфин для контроля уровня сахара в крови, ученые выяснили, что этот препарат стимулирует выработку молекулы под названием lac-phe. Lac-Phe иногда называют «молекулой сытости» из-за ее способности нормализовать обмен веществ и улучшать контроль аппетита.

Дальнейшие исследования показали, что увеличить число lac-phe в организме можно не только медикаментозным путем, но и с помощью физических нагрузок. Ученые уточнили, что выработка «молекул сытости» ускоряется по завершении высокоинтенсивных тренировок.

Дело в том, что сложные тренировки способны стимулировать расщепление глюкозы в организме (тем самым снижая уровень сахара в крови) и усиливать образование лактата (молочной кислоты) в тканях. Лактат представляет собой продукт клеточного обмена веществ, вырабатывающийся при значительном утомлении мышц. Lac-Phe ученые охарактеризовали как «смесь» лактата и аминокислоты, называемой фенилаланином.

По мнению специалистов, именно выработкой lac-phe обусловлено отсутствие чувства голода после интенсивных упражнений.

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