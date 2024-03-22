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Орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах

NEU: попугаи за три месяца освоили использование сенсорных дисплеев

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Shutterstock

Американские орнитологи из Северо-Восточного университета (NEU) в Бостоне обучили попугаев пользоваться сенсорными экранами планшетов, чтобы лучше изучить их поведенческие особенности. Они выяснили, что пернатым нравятся мобильные игры. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

В экспериментах приняли участие 20 попугаев различных видов — от зеленощекого попугая до крупнейшего в мире гиацинтового ары. Всем им предложили несложную игру, в которой требовалось касаться разноцветных кругов, возникающих на дисплее.

Птицы участвовали в коротких сеансах каждый день, играя в игру в течение трех месяцев. Семнадцать попугаев завершили исследование, трое выбыли после того, как проявили признаки агрессии или отсутствия интереса во время обучения.

Игра собирала информацию о точности птиц, местах и ​​частоте касаний, а также о тактильных элементах, таких как давление прикосновения и скорость сопротивления.

Данные команды позволили оценить, насколько попугаи хорошо контролируют свой язык и клюв, которым они нажимают на экран. Оказалось, что некоторые птицы могут взаимодействовать с дисплеем до 40 раз подряд с интервалом в несколько миллисекунд.

По словам исследователей, результаты их работы могут лечь в основу нового направления потребительской электроники, ориентированной на домашних питомцев и других животных.

Ранее ученые научили группу попугаев звонить друг другу по видеосвязи.

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