Врач рассказала, как часто можно есть бургеры

Острая еда, фастфуд и колбасы вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

«Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — рассказала врач.

Как пояснила врач, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира. А майонез и кетчуп, которые часто дополняют их, побуждают съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия, тошноту.

«Блюда, содержащие избыток специй, уксуса и пряностей, раздражают слизистую желудка и кишечника, усиливают выделение пищеварительных соков. Это приводит к повышенной нагрузке на ЖКТ, вызывает изжогу и боли», — объяснила Хакимова.

Пузырьки газа из газировки раздражают слизистые и приводят к метеоризму, а огромное количество сахара и калорий вредит поджелудочной железе. От пакетированных соков тоже больше вреда, чем пользы из-за дефицита клетчатки и избытка сахара. Менее вредны компот или морс, но лучше всего съесть фрукт.

«Избегайте переработанного мяса, например, колбас, если у вас гастрит, панкреатит, ожирение печени. Избыток в рационе красного мяса признан фактором риска рака толстой и прямой кишки, употреблять его в пищу стоит не чаще двух раз в неделю. Чем реже вы будете их употреблять, тем лучше будет для организма и тем меньше риск проблем с органами пищеварения», — заключила Хакимова.

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