Токсичный шлейф исландского вулкана накрыл север Европы и движется к России

Извержение вулкана Рейкьянес на одноименном полуострове привело к выбросу гигантского шлейфа токсичного диоксида серы (SO 2 ), который движется по Северной Европе по направлению к России. Об этом сообщается на сайте Исландского метеобюро (IMO).

Согласно заявлению IMO, 17 марта Рейкьянес выбрасывал около 50 килограммов диоксида серы в секунду. Работников близлежащей электростанции Сварценги эвакуировали из-за высокого уровня газа, в местных жителей попросили не покидать свои дома, следует из данных Гражданской защиты Исландии.

Диоксид серы — это соединение серы с кислородом, которое представляет собой бесцветный газ с резким запахом. В малых концентрациях он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а в больших дозах может вызывать затруднения дыхания и глотания, отек легких и носовые кровотечения. Кроме того, SO 2 служит причиной кислотных дождей.

По информации европейской службы спутникового мониторинга атмосферы «Коперник», к 18 марта выбросы диоксида серы значительно сократились.

Пятикилометровый столб SO 2 поднялся в атмосферу и устремился в сторону других стран Северной Европы. Газовый шлейф уже миновал Великобританию и приближается к скандинавскому региону. Как показало моделирование специалистов «Коперника», ядовитое облако может добраться до России, но к тому времени оно почти полностью рассеется и станет безопасным.

По словам экспертов, вулканический шлейф диоксида серы представляет низкую опасность для людей, однако может повредить озоновый слой планеты.

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