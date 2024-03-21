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Ученые выяснили, что треть населения мира пьет токсичную воду с мышьяком

STTE: высокие концентрации мышьяка в воде затрагивает 32% популяции Земли

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Британские ученые из Шеффилдского университета выяснили, что миллионы людей во всем мире употребляют воду с высоким содержанием мышьяка. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Согласно анализу, многие страны мира до сих пор используют устаревшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по максимально допустимым концентрациям мышьяка в воде, составляющие 50 мкг/л или частей на миллиард. Среди этих государств Китай, Бангладеш, Пакистан, Камбоджа, Таиланд, Мьянма и Непал, а их общее население составляет около 32% мировой популяции.

Длительное воздействие мышьяка в воде, используемой для питья, приготовления пищи или орошения посевов, может вызвать ряд проблем со здоровьем, затрагивающих каждый орган тела. Мышьяк может привести к развитию рака, диабета, легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования ученые проверили различные уровни неорганического мышьяка в воде для приготовления пищи, в том числе 10 и 50 мкг/л, а также безопасную по содержанию мышьяка водопроводную воду с менее 0,2 части на миллиард.

Исследователи рекомендуют правительствам стран ввести более строгие нормы по содержанию мышьяка в воде, а их жителям — варить рис в большом количестве воды, а не на пару, так как пропаривание приводит к накоплению токсинов в зернах.

Ранее ученые создали новый метод очистки воды от токсичных «вечных химикатов».

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