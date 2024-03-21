Кофе защищает мышцы от разрушения, выяснили ученые

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что природное вещество тригонеллин в кофе может улучшать функционирование мышц и предотвращать их распад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

В исследовании приняли участие 186 мужчин в возрасте 60 лет и старше. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, взяли у них образцы крови и измерили их силу хвата с помощью цифрового динамометра — прибора, который оценивает интенсивность сжатия в момент стискивания его одной рукой. Также участников попросили рассказать о своих пищевых привычках, в том числе о частоте потребления кофе.

Оказалось, что потребление особого природного вещества под названием тригонеллин в составе кофе коррелировало с более сильным хватом, и, соотвественно, высокой функциональностью мышц. Ученые выяснили, что тригонеллин способствует активации клеточного кофактора NAD+. Это важнейший кофермент (органическое соединение), присутствующий в каждой клетке человеческого организма. Он превращает питательные вещества в энергию и управляет важнейшими метаболическими процессами.

Активизация NAD+ влекла за собой повышение работоспособности митохондрий — «энергетических станций» клеток в мышцах. Исследователи добавили, что такой положительный эффект тригонеллина напрямую связан со снижением риска саркопении — состояния, характеризующегося снижением массы скелетной мускулатуры с возрастом.

Авторы исследования добавили, что активировать NAD+ могут и другие вещества, в числе которых аминокислота L-триптофан и формы витамина В3, такие как никотиновая кислота, никотинамид и никотинамид рибозид.

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