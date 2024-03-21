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Хирурги впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому пациенту

Boston Globe: хирурги впервые успешно пересадили свиную почку живому пациенту

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Depositphotos

Хирурги в больнице Массачусетса в Босстоне впервые в мире успешно пересадили почку от генетически модифицированной свиньи живому человеку. Об этом пишет Boston Globe.

62-летний Ричард Слейман из Уэймута, штат Массачусетс, находившийся в терминальной стадии заболевания почек, был прооперирован на протяжении четырех часов.

В больнице сообщили, что пациент идет на поправку и, как ожидается, в ближайшее время будет выписан.

Предполагается, что благодаря этому прорыву в трансплантологии нуждающиеся в замене органов пациенты в будущем смогут получать их от специально выращенных генетически модифицированных свиней.

В 2021 году Медицинский центр Нью-Йоркского университета сообщил, что американские хирурги завершили эксперимент, в ходе которого в теле умершего человека на протяжении двух месяцев функционировала пересаженная почка генно-модифицированной свиньи.

До этого сообщалось, что в Гуанчжоу удалось вырастить эмбрион свиньи с почками из человеческих клеток.

Ранее сообщалось, что в США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи.

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