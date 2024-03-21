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Запуск корабля «Союз МС-25» с белоруской на борту отменен

На Байконуре отменили запуск корабля «Союз МС-25» с белоруской на борту

Старт ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25» на борту отменен. Ожидалось, что космонавты из разных стран мира, в том числе первая белорусская космонавт, вылетят с космодрома Байконур и прибудут на Международную космическую станцию (МКС), передает РИА Новости.

Согласно трансляции «Роскосмоса», отмена старта произошла автоматически. «Внимание на стартовом комплексе. Произошла автоматическая отмена пуска», — отметил диктор.

Изначально пуск планировался на 16:21 мск 21 марта. В результате решено привести агрегаты стартового комплекса на Байконуре в исходное состояние. Ожидается, что стартовый комплекс с «Союзом» подготовят к стоянке минимум на 24 часа.

К МКС должны были вылететь Марина Василевская, которая в случае успешного старта стала бы первой женщиной из Белоруссии, полетевшей в космос. Также в экипаж входят российский космонавт Олег Новицкий и американская женщина-астронавт Трейси Дайсон.

При этом для Василевской еще в феврале выбрали дублера — человека, который полетит вместо нее в случае внештатной ситуации. Им стала хирург Анастасия Ленкова, которую медицинская комиссия признала годной для космической миссии одновременно с Василевской.

Незадолго до дня полета президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи побеседовал с участниками экипажа — Новицким и Василевской.

В Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина в Звездном городке Василевская и Ленкова прибыли еще в июле 2023 года. С тех пор их готовили к полету к МКС, а тренировки заняли около восьми месяцев. За это время представительницы Белоруссии изучили системы «Союза МС» и российского сегмента МКС.

Ранее стало известно о переменах в работе МКС ради белорусских космонавтов.

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