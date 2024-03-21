Россиянам рассказали, чем грозит нехватка и избыток сна

Избыток сна (более 9-10 часов) может повышать риск развития сахарного диабета на 50%. Недостаточный ночной отдых, в свою очередь, грозит хронической усталостью, снижением работоспособности, внимания и иммунитета. Об этом «Газете.Ru» рассказала ученая Юлия Неверова, старший преподаватель Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Неверова уточнила, что без сна человек может прожить (согласно данным книги рекордов Гиннеса) порядка 19 дней. Однако последствия недостатка ночного отдыха — раздражительность и проблемы с концентрацией внимания, начинают проявляться уже в первый день. На вторые и третьи сутки возникают проблемы с координацией движений, фокусировкой глаз, четкостью речи. На четвертый и пятый день человек начнет видеть галлюцинации, к восьмому дню — с трудом произносить простые слова.

Регулярный недосып грозит нарушением циркардных ритмов, постоянной усталостью, ухудшением настроения и работоспособности, нарушением концентрации внимания, сбоями в работе иммунитета, депрессивным расстройством и последующей бессонницей.

Ученая отметила, что недостаток сна также может стать причиной лунатизма — расстройства парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна. Лунатики активны в первые часы после засыпания. После выполнения каких-либо действий (мытья посуды, ходьбы) они возвращаются в кровать. Таким способом организм пытается продлить фазу глубокого сна и отдохнуть дольше.

Неверова добавила, что избыток сна также небезопасен. Из-за ночного отдыха длительностью более 9-10 часов риск развития сахарного диабета может возрасти на 50%. Вследствие снижения физической активности может пострадать и сердечно-сосудистая система.

Кроме того, регулярное стремление поспать побольше может стать причиной нехватки времени на выполнение рабочих обязанностей и повседневных дел. Попытки справиться с множеством накопившихся задачам, в свою очередь, способны привести к нервозности и депрессии.

Ранее были названы признаки синдрома хронической усталости.