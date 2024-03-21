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Ученый предостерег россиян от чипирования мозга

Нейробиолог Хайтович: вживление чипа в мозг – это в любом случае травма

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Ученые на протяжении многих лет умели вставлять импланты в мозг людей, помогая им общаться с компьютером при парализации или двигать механическими руками, заявил профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Филипп Хайтович. Он подчеркнул, что это было задолго до разработок компании бизнесмена Илона Маска Neuralink. Успехи американского бизнесмена в этом направлении не означают, что соглашаться на подобную процедуру можно здоровым людям, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Напомним, Neuralink впервые показала на видео пациента, в мозг которого был вживлен чип компании, – он сыграл с компьютером в шахматы. По мнению профессора Хайтовича, еще до этой разработки с такими имплантами жили десятки и даже сотни человек по всему миру.

«Ну что на самом деле такое этот имплант? Это просто электроды, которые считывают электрическую активность мозга», – сказал ученый.

Подобный процесс достаточно травматичен – ученый сравнил его с занозой или воткнутой в тело гребенкой с иглами, которую зашивают под кожу. Он подчеркнул, что если вставить чип в мозг здорового человека, то это может только навредить ему. При введении чипа в мозг никакие инфекции, по словам Хайтовича, в него не попадут, однако устройство облепят макрофаги – защитные клетки.

«Прямой опасности для человека в этом нет. Но лучше дополнительных дырок у себя в голове не сверлить и ничего в мозг не вставлять <…>», – подчеркнул он.

Напомним, чип Neuralink вживили в мозг 29-летнего Ноланда Арбо, парализованного ниже шеи. Он рассказал, что это сильно изменило его возможности и заявил, что остался доволен.

Российские эксперты ранее объяснили, кому помогут мозговые чипы.

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