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Россиян предупредили, что кровяное давление должно быть 120 на 80 и ниже

Врач Гандельман: давление 130 на 80 считается повышенным

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Нормальным считается кровяное давление 120 на 80 мм. рт. ст., если оно выше и сохраняется длительно — нужно обратиться в больницу. Об этом врачи рассказали в эфире программы «Жить здорово!».

«Когда давление превышает показатель и достигает параметра 130 на 80, говорят уже про повышенное давление, но еще пока мы не ставим диагноз болезни», — поделился врач Герман Гандельман.

Высокое давление не может быть нормой, отметила Елена Малышева. Игнорирование гипертонии может привести к инсульту из-за отрыва тромба или постоянному плохому самочувствию. А разрыв сосуда в мозге может привести к геморрагическому инсульту, то есть кровоизлиянию в мозг, предупредила врач.

До этого врачи предупредили россиян, что у женщин с мигренью, в том числе молодых, риск инсульта повышен в 3,5 раза. При этом главная опасность состоит в том, что инсульт может быть сложно отличить от обычного приступа мигрени.

Ранее у мужчины с подозрением на почечную колику обнаружили расслоение аорты.

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