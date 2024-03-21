Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный признак тревожного расстройства

Daily Mail: болтливость может свидетельствовать о скрытой тревоге

close
100%
Depositphotos

Американский дипломированный психолог Кэролин Рубенштейн рассказала Daily Mail, что страх перед молчанием и «неловким паузами» в разговоре может вынуждать людей с тревожным расстройством быть болтливыми.

Психолог объяснила, что суждение о тревожных людях как о замкнутых, необщительных и скрытных часто ошибочно. Генерализованное тревожное расстройство — это психическое заболевание, при котором человек постоянно живет с чувством сильного беспокойства. Оно не всегда побуждает пациентов «уходить в себя». Иногда страх перед паузами в разговоре склоняет тревожных людей к болтовне.

Дело в том, что отличительной чертой тревожности являются скачущие мысли. При возникновении перерывов в общении и затягивании тишины беспокойство тревожных людей может нарастать и стимулировать их заполнять паузы различными разговорами. Также Рубенштейн отметила, что быстрая, сбивчивая речь может сигнализировать о биполярном расстройстве. Психолог объяснила, что болтливостью сопровождается его маниакальная фаза, характеризующаяся эмоциональным подъемом.

Ранее был обнаружен новый механизм возникновения тревоги у женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами