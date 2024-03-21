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Ученые нашли новый способ отслеживания развития рака груди

AB: новая вычислительная модель может оценивать риск развития рака груди

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Ученые из Мадридского университета имени Карлоса III (Испания) и университета Джонса Хопкинса (США) разработали новую вычислительную модель, которая может оценивать риск развития опухолей при раке груди по их механическим и текстурным свойствам. Исследование опубликовано в журнале Acta Biomaterialia (AB).

Отмечается, что вычислительная модель прогнозирует вероятность разрастания опухолей, анализируя их свойства — жесткость, плотность и специфику микроокружения. Микроокружение опухоли — это особая окружающая опухоль экосистема, которая обычно состоит из неопухолевых клеток и молекул, которые они производят.

Ученые объяснили, что процесс роста опухоли включает ее распространение через окружающие ткани, обычно состоящие из фибриллярного матрикса (например, коллагена). Размер опухоли зависит от многих факторов, таких как общее количество опухолевых раковых клеток, их объем, жесткость и наличие доступа к питательным веществам.

Чтобы предоставить компьютерной вычислительной модели данные для прогнозирования, ученые провели ряд дополнительных исследований с применением клеточного моделирования. Это позволило ученым понять, как текстура опухоли влияет на пролиферацию (размножение) и миграцию раковых клеток.

Исследователи отметили, что их разработка может стать частью комплексной диагностики рака молочной железы и поспособствовать ускоренному подбору эффективного лечения.

Ранее был найден способ предотвратить летальный исход у женщин с высоким риском рака груди.

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