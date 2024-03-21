Курение может вызывать накопление опасного брюшного жира, выяснили ученые

Ученые из университета Копенгагена в Дании выяснили, что курение способствует увеличению объема опасного висцерального (окружающего внутренние органы) брюшного жира. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

Используя метод менделевской рандомизации, исследователи искали генетические доказательства влияния курения на распределение жира в организме у 600 тысяч взрослых участников. Менделевская рандомизация — это метод оценки взаимосвязи измененных вариаций каких-либо генов и определенных внешних проявлений (признаков). Также ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и зафиксировали рост, вес и объем талии каждого участника.

Результаты показали, что в среднем масса тела у курильщиков была ниже, чем у людей без этой привычки. Тем не менее, курение коррелировало с увеличением обхвата талии вследствие увеличения объема висцерального жира в организме. Висцеральный жир — это жировые отложения в брюшной полости около жизненно важных внутренних органов (сердца, желудка, печени, почек, легких).

Слишком большое количество висцерального жира может спровоцировать различные заболевания и опасные для жизни состояния как у стройных, так и у полных людей. В их числе гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, инфаркт и инсульт.

Ученые отметили, что отложение жира в брюшной области у курильщиков связано с носительством определенных генетических вариантов. Генетические факторы также оказывали большее влияние на увеличение количества висцерального жира по сравнению с подкожным.

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