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Высокая подвижность суставов может повышать риск затяжного COVID-19

BMJ: гипермобильность суставов повышает риск затяжного COVID-19

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Shutterstock

Ученые из медицинской школы Брайтона и Сассекса обнаружили, что гипермобильность суставов (состояние, при котором амплитуда движений в суставах превышает норму) может быть фактором риска затяжного COVID-19. Результаты исследования опубликованы в BMJ Public Health.

В исследовании приняли участие 3064 человека, которые ранее переболели COVID-19. Информация об участниках была взята из Британского Биобанка — крупного хранилища биологических образцов человека. В ходе сбора дополнительных данных ученые попросили участников сообщить, страдают ли они синдромом гипермобильности суставов. Это состояние, при котором амплитуда движений в суставах превышает нормальную.

Отмечается, что чрезмерная подвижность суставов может быть обусловленной наследственными дефектами генов структурных белков соединительной ткани (например, коллагена) или приобретенной с помощью упражнений.

Полученные данные о гипермобильности исследователи сопоставили с частостностью возникновения затяжного COVID-19 или постковидного синдрома у испытуемых. Это группа проблем со здоровьем, длительно сохраняющихся и развивающихся после начального периода заражения COVID-19. Результаты показали, что у участников с гипермобильными суставами риск развития постковидного синдрома был на 30% выше.

В частности, чрезмерная подвижность суставов коррелировала с хронической усталостью, апатией, мигренью, раздражением кишечника и ломотой в теле вследствие заражения коронавирусом. Ученые отметили, что механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, еще предстоит изучить.

Ранее врач рассказал, какая походка может указывать на необходимость замены тазобедренного сустава.

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