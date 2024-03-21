Переселение особой бактерии изо рта в кишечник связали с раком

У половины пациентов с колоректальным (толстой и прямой кишки) раком повышается численность бактерии Fusobacterium ucleatum. Тест на этого микроба может быть полезен при скрининге и лечении опухолей, считают авторы статьи в Nature.

Fusobacterium ucleatum обычно встречается во рту. Анализ опухолей 200 пациентов показал, что эта бактерия при колоректальном раке может перемещаться в кишку и расти внутри опухоли. Это стало возможным благодаря 195 новым генетическим особенностям, которые позволили бактерии выжить в кислой среде желудка и закрепиться в кишечнике.

Микроба нашли в половине образцов опухолей. Кроме того, у пациентов с этой бактерией в опухоли была ниже выживаемость и они хуже отвечали на лечение.

Тест на численность этой бактерии может стать инструментом скрининга на колоректальный рак, а также позволит лучше прогнозировать шансы на излечение пациента. Также возможно, что препараты, направленные на уничтожение микроба, смогут повысить вероятность выживания пациентов с раком кишечника.

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