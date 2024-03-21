Ночной кашель может быть симптомом рака или болезни сердца, заявила врач

Усиление кашля в ночные часы может быть симптомом болезней сердца и ЖКТ или рака. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт медцентров «Андреевские больницы Неболит» Татьяна Терехова.

Часто ночной кашель связан с сухим воздухом в помещении, объяснила врач. Однако иногда он может быть признаком опасного заболевания. Если ночной кашель сопровождается одышкой и учащенным сердцебиением, это может указывать на болезнь сердца. Иногда к нему приводят болезни ЖКТ, особенно при раздражении нервных окончаний пищевода. Также ночной кашель может быть связан с аллергией, астмой или раком. Поэтому игнорировать этот симптом нельзя: нужно как можно раньше обратиться к врачу.

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