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Ночной кашель может быть симптомом рака или болезни сердца, заявила врач

Терапевт Терехова: усиление кашля по ночам может указывать на рак

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Усиление кашля в ночные часы может быть симптомом болезней сердца и ЖКТ или рака. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт медцентров «Андреевские больницы Неболит» Татьяна Терехова.

Часто ночной кашель связан с сухим воздухом в помещении, объяснила врач. Однако иногда он может быть признаком опасного заболевания. Если ночной кашель сопровождается одышкой и учащенным сердцебиением, это может указывать на болезнь сердца. Иногда к нему приводят болезни ЖКТ, особенно при раздражении нервных окончаний пищевода. Также ночной кашель может быть связан с аллергией, астмой или раком. Поэтому игнорировать этот симптом нельзя: нужно как можно раньше обратиться к врачу.

До этого в Петербурге удалили у 37-летнего москвича из легких рекордные 170 метастазов. Для этого потребовалось шесть операций по пять-восемь часов. По словам врача, такое количество метастазов из легких не удаляли нигде в мире. До операций мужчина прошел несколько курсов химиотерапии в Германии.

Ранее врач рассказала, в каком случае усталость считается хронической.

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