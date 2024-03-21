Развеян миф о пользе малых доз алкоголя для здоровья

Многие научные исследования преувеличивают пользу умеренных доз алкоголя для здоровья. В действительности даже редкое его употребление не оказывает терапевтического эффекта. Об этом изданию The Conversation рассказал Тим Стоквелл, научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при университете Виктории.

Отмечается, что распространенное убеждение в существовании полезных свойств алкогольных напитков появилось в 1980-х годах. В это время учеными был открыт так называемый «французский парадокс». Это явление заключается в сравнительно низкой распространенности сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди жителей Франции при высококалорийном рационе питания и обилии в нем жиров. Ученые выдвигали разные гипотезы для объяснения этого явления, и, по наиболее расхожему представлению, причиной французского парадокса является регулярное употребление жителями этой страны сухого красного вина.

По словам Тима Стоквелла, предполагаемая польза спиртных напитков не раз становилась объектом исследований. Однако многие из них преувеличивают пользу умеренного употребления алкоголя из-за методологических недостатков, известных как предвзятость при отборе. Предвзятость при отборе представляет собой искажение данных, вызванное тем, как отбирались участники исследования.

Специалист рассказал, что по мере ухудшения состояния здоровья (особенно в пожилом возрасте) люди часто сокращают потребление алкоголя. При этом в исследованиях результат отказа от обилия спиртных напитков — улучшение здоровья, может быть обоснован фактом присутствия малых доз алкоголя в рационе. Это позволяет сделать ложный вывод о том, что малое количество алкоголя полезно.

Также сравнение умеренно пьющих относительно здоровых людей с теми, кто никогда не употреблял алкоголь по причине наличия хронических заболеваний, может ошибочно приписывать употреблению алкоголя терепевтические эффекты.

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