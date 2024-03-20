Ученые научили ИИ обдумывать ответы и получили неожиданный результат

Американские ученые-информатики из Стэнфордского университета дали модели искусственного интеллекта (ИИ) функцию «внутреннего монолога», позволив ей генерировать логические обоснования перед ответом на вопрос. Это повысило результаты ИИ при прохождении тестов на мышление. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Команда использовала метод под названием Quiet-StaR, который предписывает нейросети отвечать пользователю на основании предварительно подобранных доводов. При этом модель учится не использовать обоснования, которые кажутся ей неверными. Это напоминает процесс человеческого мышления, в котором мы ищем наиболее убедительные аргументы в дискуссии.

Исследователи испытали Quiet-StaR на большой языковой модели Mistral 7B. Обученная внутреннему монологу нейросеть набрала 47,2% в тесте на мышления, что на 10,9% выше результата до обучения. При этом нейросеть не смогла пройти школьную контрольную по математике, дав лишь 11% правильных ответов, однако это почти вдвое выше показателя в 5,9% до использования Quiet-StaR.

Научная группа в дальнейшем намерена выяснить, могут ли подобные методы приблизить ИИ-системы к человеческим методам мышления.

Ранее ученые предупредили, что общение с ИИ-аватарами покойных людей может довести человека до психоза и галлюцинаций.