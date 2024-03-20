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У берегов Таиланда нашли новый вид рыб-химер с кошмарной внешностью

RBZ: открыта новая разновидность глубоководной акулы-призрака

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RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY

Американские океанологи из Калифорнийского университета в Сан-Хосе наткнулись на новый, доселе невиданный вид рыб-химер, также известных как акулы-призраки или рыбы-крысы. Находку сделали в Андаманском море у побережья Таиланда. Исследование опубликовано в научном журнале Raffles Bulletin of Zoology (RBZ).

Тушу самца химеры обнаружили в ходе донного траления на глубине 775 метров. Экземпляр оказался длиной в 51 сантиметр, из которых 32% пришлось на голову. Животное отличалось широкими грудными плавниками, напоминающими оборки из перьев. По мнению специалистов, они позволяют существам маневрировать по дну со скалистым рельефом.

Новому виду химер дали имя Chimaera supapae. Она стала 54-й известной разновидностью данного семейства. Вид назвали в честь ученой из Таиланда Супап Монколпрасит, которая посвятила жизнь изучению хрящевых рыб.

Химеры или химеровые — одни из наиболее древних хрящевых рыб, доживших до наших дней. Они появились около 300-400 млн лет назад, то есть, значительно раньше, чем возникли первые динозавры. Химеровые являются родственниками акул и скатов и редко попадаются людям на глаза, предпочитая скрываться на глубинах от 500 метров и больше. Эти рыбы питаются червями и другими донными организмами, ориентируясь в кромешной тьме благодаря большим глазам.

Ранее ученые выяснили, что эволюция щук остановилось около 150 млн лет назад.

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