Создан мягкий и гибкий полимер, мгновенно твердеющий при ударе

Американские материаловеды из Калифорнийского университета представили новый полимер, обладающий «адаптивной долговечностью». В обычном состоянии он мягкий и гибкий, но моментально твердеет при резком ударе или растяжении. Исследование опубликовано в сборнике материалов ежегодного собрания Американского химического сообщества (ACS).

По словам разработчиков, они вдохновились так называемой ньютоновской жидкостью, представляющей собой смесь кукурузного крахмала с водой в определенной пропорции. Если ее медленно размешивать, то ложка без помех погружается в суспензию. Но если ударить той же ложкой по поверхности раствора, то столовый прибор отскочит от поверхности.

Исследователи приготовили водный раствор четырех полимеров, включавших в себя такие вещества как полианилин и полистиролсульфонат. Они распределили состав тонким слоем по поверхности и высушили его, получив пленку.

В результате получилось покрытие, которое твердеет от ударов, причем чем больше силы вкладывают в воздействие, тем прочнее становится композит.

Авторы разработки сравнили его структуру с миской, наполненной спагетти и фрикадельками. «Фрикадельками» в этой системе оказались положительно заряженные молекулы, способные поглощать энергию ударов, не распадаясь полностью.

Поскольку готовый полимер оказался электропроводящим, ученые предлагают использовать его в качестве материала для 3D-печати при создании протезов, мягких носимых устройств и электроники для мониторинга состояния здоровья.

Ранее в России разработали новый материал для быстрого исправления прикуса.