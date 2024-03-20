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Создан мягкий и гибкий полимер, мгновенно твердеющий при ударе

ACS: смесь крахмала с водой вдохновила ученых на разработку нового материала

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American Chemical Society Meeting Newsroom

Американские материаловеды из Калифорнийского университета представили новый полимер, обладающий «адаптивной долговечностью». В обычном состоянии он мягкий и гибкий, но моментально твердеет при резком ударе или растяжении. Исследование опубликовано в сборнике материалов ежегодного собрания Американского химического сообщества (ACS).

По словам разработчиков, они вдохновились так называемой ньютоновской жидкостью, представляющей собой смесь кукурузного крахмала с водой в определенной пропорции. Если ее медленно размешивать, то ложка без помех погружается в суспензию. Но если ударить той же ложкой по поверхности раствора, то столовый прибор отскочит от поверхности.

Исследователи приготовили водный раствор четырех полимеров, включавших в себя такие вещества как полианилин и полистиролсульфонат. Они распределили состав тонким слоем по поверхности и высушили его, получив пленку.

В результате получилось покрытие, которое твердеет от ударов, причем чем больше силы вкладывают в воздействие, тем прочнее становится композит.

Авторы разработки сравнили его структуру с миской, наполненной спагетти и фрикадельками. «Фрикадельками» в этой системе оказались положительно заряженные молекулы, способные поглощать энергию ударов, не распадаясь полностью.

Поскольку готовый полимер оказался электропроводящим, ученые предлагают использовать его в качестве материала для 3D-печати при создании протезов, мягких носимых устройств и электроники для мониторинга состояния здоровья.

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