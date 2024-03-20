Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нобелевское» открытие советского физика Екимова использовали для очистки воды

ACS: создана технология удаления загрязнителей с помощью квантовых точек

close
100%
Михаил Кинжалов

Индийские ученые из Мусульманского университета Алигарха создали квантовые точки из нетоксичных материалов для очистки источников воды. Их разработка основана на открытии советского физика Алексея Екимова, за которое он получил Нобелевскую премию по химии в 2023 году. Результаты исследования опубликованы в сборнике материалов ежегодного собрания Американского химического общества.

Квантовые точки — синтетические полупроводниковые кристаллы нанометрового размера, излучающие свет. Они используются в электронных дисплеях и солнечных батареях.

«Большинство обычных квантовых точек токсичны, потому что они получены из тяжелых металлов. Мы работаем над неметаллическими квантовыми точками, потому что они экологически безопасны и могут использоваться в биологических целях», — объяснил доктор Палашуддин Ск.

Палашуддин и его коллеги сосредоточились на разработке квантовых точек на основе углерода (Cdots) и серы (Sdots).

По словам ученого, углерод и сера — очень распространенные и дешевые материалы, которые легко можно превратить в нанокристаллы. При этом сырьем для элементов могут стать обычные отходы.

В ходе экспериментов команда синтезировала углеродные точки из картофельной кожуры, а затем установила их на микроскопических роботов, нацеленных на разложение токсичных красителей в воде. Также исследователи создали систему для поглощения машинного масла и работают над фильтрами на основе Cdots для устранения нефтеразливов.

Ранее физики получили углеродные квантовые точки из березовой листвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами