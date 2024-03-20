«Нобелевское» открытие советского физика Екимова использовали для очистки воды

Индийские ученые из Мусульманского университета Алигарха создали квантовые точки из нетоксичных материалов для очистки источников воды. Их разработка основана на открытии советского физика Алексея Екимова, за которое он получил Нобелевскую премию по химии в 2023 году. Результаты исследования опубликованы в сборнике материалов ежегодного собрания Американского химического общества.

Квантовые точки — синтетические полупроводниковые кристаллы нанометрового размера, излучающие свет. Они используются в электронных дисплеях и солнечных батареях.

«Большинство обычных квантовых точек токсичны, потому что они получены из тяжелых металлов. Мы работаем над неметаллическими квантовыми точками, потому что они экологически безопасны и могут использоваться в биологических целях», — объяснил доктор Палашуддин Ск.

Палашуддин и его коллеги сосредоточились на разработке квантовых точек на основе углерода (Cdots) и серы (Sdots).

По словам ученого, углерод и сера — очень распространенные и дешевые материалы, которые легко можно превратить в нанокристаллы. При этом сырьем для элементов могут стать обычные отходы.

В ходе экспериментов команда синтезировала углеродные точки из картофельной кожуры, а затем установила их на микроскопических роботов, нацеленных на разложение токсичных красителей в воде. Также исследователи создали систему для поглощения машинного масла и работают над фильтрами на основе Cdots для устранения нефтеразливов.

Ранее физики получили углеродные квантовые точки из березовой листвы.