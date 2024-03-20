Захарова оценила решение ЦЕРН прекратить работу с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что РФ считает решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить сотрудничество с российскими учеными неприемлемым.

«Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества», — заявила она.

По ее словам, страны Запада наращивают давление на Россию в сфере фундаментальной науки.

«Все это, естественно, обречено на провал. Это очевидно, доказано было за последние два года неоднократно», — сказала она.

Захарова добавила, что РФ открыта к взаимодействию с теми, кто готов выстраивать отношения с Россией на равноправной основе.

До этого в пресс-службе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН подчеркнули, что решение ЦЕРН отказаться от сотрудничества с Россией является политическим. Там отметили, что приостановка сотрудничества ЦЕРН с РФ негативно скажется на научных исследованиях как самой организации, так и российских научных институтов. Подробнее о решении ЦЕРН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты раскрыли последствия прекращения сотрудничества ЦЕРН с Россией.