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Названа опасность частого использования ирригаторов

Стоматолог Хабадзе: ежедневное применение ирригаторов снижает упругость десны

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Ирригатор – это устройство для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубных промежутков, и массажа десен за счет пульсаций водяной струи. Многие используют эти устройства в домашнем уходе за полостью рта, однако это может быть опасно. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.

«Обычно ирригатор назначается пациентам, у которых установлены большие конструкции, ортопедические, мостовидные конструкции, брекеты. В иных случаях можно обойтись без него или использовать раза два в неделю как приятный гидромассаж десневого края», – заявил Хабадзе.

По его словам, ирригаторы нельзя применять ежедневно, так как их воздействие на десну в итоге может привести к хронической травме мягких тканей, снизить активность специальных клеточек — фибробластов, которые синтезируют важный нам коллаген в тканях, отвечающий за упругость и плотность десны.

Подробнее о том, от чего зависит состояние зубов, как оно влияет на развитие психических заболеваний, что нужно делать в ежедневном режиме, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, как выбрать зубную щетку и пасту, и почему опасно использовать некоторые ополаскиватели и ирригаторы – в интервью Хабадзе «Газете.Ru».

Ранее стоматолог рассказал о том, что пока не удалось импортозаместить в стоматологии.

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