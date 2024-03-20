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Врач связал пародонтит с психическими расстройствами и деменцией

Стоматолог Хабадзе: пародонтит связан с развитием психических заболеваний

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Патогены, вызывающие пародонтит (воспалительное поражение окружающих тканей зуба), могут привести к хроническим стрессам и психическим расстройствам. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.

«В частности, у нас есть такая бактерия Porphyromonas gingivalis, которая оказывает значительное влияние на нервную систему, и даже способна проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов. В результате у пациентов может развиться болезнь Альцгеймера. Также в сыворотке крови увеличиваются противовоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли и это подчеркивает длительность и стойкость хронического воспаления», – рассказал специалист.

Кроме того, большая концентрация таких бактерий очень опасна и для беременных, потому что они могут стимулировать выработку простагландинов, вызывающих гипертонус мышечного слоя матки, и это неблагоприятно сказывается на плоде, вызывая его гипоксию.

По словам Хабадзе, два самых важных клинических проявления пародонтита – это кровоточивость десен и появление неприятного запаха изо рта. Одна из самых важных причин развития заболеваний пародонта — это плохая гигиена полости рта.

«Пациенты, которые страдают от этого заболевания, плохо чистят зубы, не удаляют весь мягкий налет и он начинает образовывать бляшку, которая не в далеком будущем начинает минерализоваться, превращаясь в зубной камень. Эта ситуация начинает очень негативно влиять на десну и развивается стойкое длительное хроническое её воспаление», – заключил специалист.

Подробнее о том, от чего зависит состояние зубов, как оно влияет на развитие психических заболеваний, что нужно делать в ежедневном режиме, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, как выбрать зубную щетку и пасту, и почему опасно использовать некоторые ополаскиватели и ирригаторы – в интервью Хабадзе «Газете.Ru».

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