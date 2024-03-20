Назван самый важный для здоровья полости рта витамин

Для поддержания здоровья полости рта, раз в три-шесть месяцев нужно принимать витамин D, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.

«Ваше питание — это как бензин для автомобиля, а витамин D — масло, без которого ни один двигатель не будет работать. Во-первых, он помогает успешно усваивать кальций и фосфор. Во-вторых, его недостаток негативно влияет на общий иммунитет организма, а снижение иммунитета делает нас более восприимчивыми к различным патогенам, в том числе и в полости рта. И даже отложение зубного камня не обходится без дефицита витамина D», – объяснил специалист.

По его словам, в России почти у каждого есть дефицит витамина D, нужно хотя бы раз в три-шесть месяцев контролировать его уровень – сдавать анализ и пропивать курс витамина.

Также Хабадзе подчеркнул важность рациона для здоровья зубов. Так, необходимо минимизировать употребление газированных напитков. От алкоголя тоже лучше отказаться.

«Вообще лучше свести к минимуму все продукты с простыми углеводами – это хлебобулочные изделия, макароны, бананы, картофель. Наиболее благоприятна для зубов и полости рта — грубая пища. Это морковь, болгарский перец, сельдерей, шпинат, зелень. Также полезны молочные продукты как источник кальция, который благоприятно влияет на состояние зубов», – рассказал специалист.

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