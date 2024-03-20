Биотехнологи создали корову, дающую молоко с инсулином

Бразильские ученые-биотехнологи из Университета Северной Параны и Университета Сан-Паулу при участии коллег из США создали генетически модифицированную (ГМО) трансгенную корову, производящую в своем молоке белки человеческого инсулина. Исследование опубликовано в научном журнале Biotechnical Journal (BTJ).

Команда вставила определенный сегмент человеческой ДНК, кодирующий проинсулин (белок, который превращается в инсулин), в ядра клеток 10 коровьих эмбрионов. Эти эмбрионы поместили в утробу обычных коров.

Только один из этих генетически модифицированных эмбрионов привел к беременности, что привело к естественному рождению живого трансгенного теленка.

Когда корова достигла зрелости, биотехнологи предприняли множество попыток оплодотворить генетически модифицированное животное искусственным путем, за счет экстракорпорального метода и даже старомодным способом.

Ни один из заходов не увенчался успехом, но команда отмечает, что это объясняется методом создания эмбриона, в не фактом его генной модификации.

В конце концов исследователи заставили корову давать молоко за счет экспериментальной гормональной индукции.

Животное дало меньше молока, чем при беременности, однако произведенного им продукта хватило для анализа на предмет специфических белков. Изучение показало, что в молоке есть вещества, которые можно превратить в человеческий инсулин.

По словам авторов эксперимента, стадо из 100 ГМО-коров могло бы производить достаточное количество инсулина для обеспечений потребностей страны размером с США.

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