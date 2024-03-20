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Развеян миф о вреде углеводов в овсянке

TheConversation: углеводы в овсянке не провоцируют опасные скачки сахара в крови

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Британский врач-диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета рассказал The Conversation, что повышение уровня глюкозы в крови после употребления углеводистой овсяной каши является естественной частью процесса пищеварения.

Овсянка — один из самых популярных видов каш. Овес содержит в себе большое количество витаминов, клетчатки и легко усваиваемого белка. Врач отметил, что недавно в интернете получила распространение информация о потенциальном вреде овсянки, в частности, о ее способности провоцировать «скачки» сахара к крови. Известно, что резкое и сильное повышение уровня глюкозы может быть предвестником сахарного диабета.

Меллор объяснил, что продукты, содержащие углеводы (такие как картофель, овсянка и другие злаки), в процессе переваривания расщепляются до сахара (в основном глюкозы, фруктозы и галактозы). По мере расщепления пищи уровень сахара в крови начинает повышаться. Это нормальная часть процесса пищеварения. Усвоенный сахар может быть немедленно израсходован организмом в качестве источника энергии или запасен в мышцах и клетках печени для отсроченного использования.

Некоторые продукты перевариваются дольше. Это означает, что пища проводит больше времени в желудке перед попаданием в кишечник. Это вызывает слабое, но более длительное повышение уровня сахара в крови. Диетолог отметил, что показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови называется гликемическим индексом.

Гликемический индекс показывает, что сахара, содержащиеся в овсяной каше, усваиваются примерно на две трети быстрее, чем сахара из белого хлеба. Овсянка считается продуктом со средним гликемическим индексом. Однако она переваривается медленнее, чем многие другие углеводистые продукты. Это означает, что употребление овсяной каши обеспечивает длительное чувство сытости и не повышает риск развития сахарного диабета.

Ранее диетолог назвала три завтрака для защиты от рака толстой кишки.

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