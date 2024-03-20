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Обнаружен новый биомаркер старения сердца

MCP: повышение уровня белка лактадгерина говорит об ускоренном старении сердца

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Ученые из Коимбрского университета в Португалии обнаружили, что повышение концентрации белка лактадгерина в коронарных артериях может быть признаком активации специфических воспалительных путей, связанных с ускоренным старением сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular & Cellular Proteomics (MCP).

Основное внимание в исследовании уделялось изменениям в тканях сердечной мышцы мышей и человека. Ученые изучали как нормальный процесс старения, так и ускоренное старение вследствие различных заболеваний. Они обнаружили, что определенные ткани миокарда, в частности внеклеточный матрикс, претерпевают трансформацию при износе сердца. Отмечается, что внеклеточный матрикс представляет собой каркас, который поддерживает структуру клеток.

Трансформация внеклеточного матрикса влечет за собой изменения количества различных белков в тканях сердца и ведущих к нему сосудов. Ученые обнаружили, что один из таких белков, лактадгерин, вырабатывался в повышенных количествах как при нормальном старении сердца (у пожилых мышей и людей) так и при ускоренном в молодом организме. Увеличение его концентрации коррелирует с активацией специфических воспалительных сигнальных путей, лежащих в основе патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний.

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