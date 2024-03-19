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В Китае нашли роскошные гробницы 800-летней давности

China Daily: в провинции Шанси обнаружены усыпальницы династии Цзинь

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chinadaily.com.cn

Китайские археологи обнаружили три богатые гробницы эпохи династии Чжурчжэнь Цзинь, правившей Китае с 1115 по 1234 год. Об этом сообщает государственная газета China Daily.

Захоронения были найдены на северо-востоке города Чанчжи в провинции Шаньси. По словам исследователей, в прошлом усыпальницы пострадали от грабителей, но сохранились в относительно хорошем состоянии. Внутри были обнаружены красочные фрески, декоративные элементы, эпитафии и различные надписи.

Две гробницы оказались украшены арками, дверями, окнами, цветочными орнаментами и изображениями фигур людей, я также подробной информацией о событиях того времени, когда они были собраны.

Третья гробница была расписана в ином стиле. Ее стены имитировали деревянные конструкции, а изображения животных и растений отличались от двух предыдущих усыпальниц.

По мнению экспертов, разница в оформлении захоронений может объясняться тем, что правившие более века чжурчжэни не были ханьцами — этнической группой, доминирующей в современном Китае.

Чжурчжэни произошли от кочевников с северо-востока Китая. Их язык, культура, кухня и религия отличались от ханьских.

Ранее археологи нашли во Франции захоронение каменного века с сотнями древних артефактов.

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