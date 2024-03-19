Ученые нашли способ удобрять почву подгузниками и прокладками

Шведские ученые из Королевского технологического института (KTH) разработали пористые материалы из белкового сырья, которое добывается из пищевых отходов. Открытие в перспективе позволит заменить гигиенические прокладки и подгузники из синтетических материалов более экологичными и биоразлагаемыми аналогами. Результаты работы опубликованы на портале Американского химического сообщества (ACS).

В поисках более устойчивого источника материала команда определила белки и другие природные молекулы, оставшиеся от продуктов питания и сельскохозяйственного производства. Среди них оказались глютен из пшеницы, зеин из кукурузы, а также натуральные антиоксидантные экстракты.

Исследователи смешали белки в разных пропорциях, добавили воду и пищевую соду в качестве пенообразователя, глицерин для пластификации и натуральные экстракты, выполняющие функцию консервантов.

Затем ученые использовали оборудования и методы обработки пластмассовой промышленности для изготовления компонентов гигиенических изделий с помощью экструзии, произведя нити и плоские листы из вспененного материала.

Получившиеся изделия быстро впитывали и хорошо удерживали жидкость. Как показали испытания в KTH, под воздействием воды или почвенных бактерий эти материалы полностью разлагались за несколько недель и удобряли собой грунт за счет высвобождения углерода, азота, фосфора, аминокислот и других соединений.

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