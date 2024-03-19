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Биотехнологи превратили кофейные отходы в абсорбент для ядохимиктов

JCTB: кофейную гущу можно использовать для нейтрализации мощного нейротоксина

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Unsplash

Бразильские ученые из Федерального технологического университета Параны разработали технологию переработки кофейной гущи в вещество для удаления из почвы бентазона — мощного гербицида, который широко применяется в сельском хозяйстве и обладает высокой нейротоксичностью. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Chemical Technology & Biotechnology (JCTB).

Бентазон может вызывать аллергические реакции и раздражение слизистой глаз, кожи и дыхательных путей. При проглатывании вещество способно вызывать тошноту, диарею, дрожь, рвоту и затруднённое дыхание. Бентазон имеет 2-й класс опасности для воды и при распаде выделяет токсичные сернистые и азотистые газы.

В ходе исследования биотехнологи превратили отходы кофеен в уголь, а затем активировали его с помощью хлорида цинка. Этот активированный уголь удалял бентазон с 70% эффективностью.

Активированный уголь из кофейной гущи также справился с частью водных загрязнителей.

По приблизительным оценкам, ежегодно в мире потребляется около 9 млн тонн кофе. Из этого количества образуется примерно около 900 тыс. тонн кофейной гущи.

Ранее ученые выяснили, что отходы кофеен могут помочь бороться с болезнью Альцгеймера.

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