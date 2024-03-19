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Археологи нашли сотни древних артефактов в крупной гробнице каменного века во Франции

INRAP: во французском регионе Овернь обнаружены 63 гробницы эпохи неолита

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Inrap

Археологи во Франции открыли памятник эпохи неолита, датированный промежутком между 4750 и 4500 годами до нашей эры. Он расположен в месте Клермон-Ферран региона Овернь в центре страны и содержит 63 захоронения, сообщается на сайте Национального института археологических исследований и сохранения (INRAP).

Исследователи обнаружили многообразие гробниц, начиная от овальных ям в земле, куда покойных помещали с прижатыми к груди коленями до сложных усыпальниц на несколько человек, построенных из камней без скрепляющего раствора. Там же было найдено подобие саркофагов из длинных каменных плит.

В другой части некрополя оказались отдельные участки с кремированными отложениями.

Ученые пришли к выводу, что местом в Клермон-Ферран пользовались в течение нескольких тысяч лет. Там не только проводили захоронения людей, но и приносили в жертву скот, на что указали несколько ям с останками животных.

Кроме костей людей и зверей, на площадке нашли сотни различных артефактов, включая сферические погребальные урны и контейнеры из керамики, погребальные украшения из полированного оленьего рога, наконечники кремниевых стрел, браслет из бивня дикого кабана и искусно сделанный каменный топор.

Последнее орудие привлекло внимание ученых. Согласно их описанию, топор возрастом 3300 лет был вырезан из цельного куска серпентенита и обработан с высоким мастерством. Перед захоронением инструмент намеренно раскололи на три части.

Археологи отметили, что находки в Клермон-Ферран демонстрируют огромное разнообразие ритуальных практик каменного века.

Ранее ученые нашли в Турции древнейшие в истории украшения для пирсинга.

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