Обледенение нарушило работу космического телескопа «Евклид»

Тонкий слой льда нарушил работу космической обсерватории «Евклид» Европейского космического агентства (ЕКА). Телескоп расположен на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

Как уточнили в агентстве, толщина ледяного покрова на зеркалах «Евклида» не превышает толщины одной нити ДНК. Несмотря на ничтожный объем, его хватило для замутнения сенсоров телескопа и снижения его способность улавливать свет звезд.

«Евклид» находится в так называемой точке Лагранжа L2, где силы притяжения Земли и Солнца уравновешивают друг друга, что позволяет телескопу оставаться неподвижным относительно Земли без необходимости тратить топливо на корректировку положения. Космическая обсерватория предназначена для изучения древних галактик.

«Некоторые звезды во Вселенной различаются по своей светимости, но большинство из них стабильны в течение многих миллионов лет. Когда наши инструменты обнаружили слабое, постепенное снижение количества поступающих фотонов, мы поняли, что проблема не у звезд, а у нас», — отметил руководитель команды по борьбе с обледенением «Евклида» в ЕКА Миша Ширмер.

Специалисты впервые приступили к процедуре дистанционного нагрева аппарата с помощью бортовых обогревателей. В ЕКА планируют повысить температуру оптических частей

«Евклида» с низким уровнем риска.

Альтернативным способом мог бы быть разогрев всего телескопа, но такое решение привело бы к расширению его механической конструкции. В этом случае есть риск, что некоторые компоненты не смогут быстро вернуться в исходное состояние, уточнили в агентстве.

Ранее телескоп «Евклид» передал первые снимки миссии «Темная Вселенная».