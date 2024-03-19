Ученые выяснили, как эффективнее лечить рак в зависимости от мутаций опухоли

Специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Минздрава России установили, в какой последовательности следует использовать препараты разных поколений в зависимости от наблюдаемых в опухоли мутаций для достижения наибольшей продолжительности жизни больного. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Ученые провели системный анализ того, как опухоли накапливают мутации, позволяющие им сопротивляться таргетным препаратам нового поколения, специфичным к белку EGFR. EGFR – это рецептор эпидермального фактора роста, который играет важнейшую роль в процессах регуляции роста и развития клеток. Если работа рецептора нарушается, это приводит к прогрессированию многих видов рака. Чтобы вернуть контроль над клеточным делением и остановить рост опухоли, применяются таргетные препараты, прицельно блокирующие или снижающие активность EGFR.

«Опухоль каждый раз эволюционирует так, чтобы препарат перестал эффективно блокировать EGFR, а препараты последовательно усложняются и блокируют уже новые участки этого белка. Следом за этим снова эволюционирует опухоль, и так спираль выходит на новый виток. К счастью, сейчас существует уже по крайней мере четыре поколения таких препаратов, и их последовательное применение одного за другим позволяет длительное время сдерживать рост опухоли. Также в процессе разработки находятся новые поколения лекарств, что сделает ремиссию еще более продолжительной», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии, доктор биологических наук Антон Буздин.

Среди наиболее перспективных подходов к лечению рака исследователи выделили комбинированную терапию, которая включает использование нескольких стратегий одновременно. В частности, это позволяет добиться синергетического эффекта, повысив эффективность каждой используемой методики.

Дальнейшее исследование молекулярных механизмов, вызывающих в опухолях устойчивость к ингибиторам EGFR — фундамент для разработки новых эффективных стратегий противораковой терапии.

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