Врач рассказала, как не навредить себе во время поста

18 марта начался Великий пост, который продлится до 5 мая. Постное питание может стать причиной различных проблем со здоровьем, например, повышения веса, диабета и сбоев в работе ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная.

«Пост – это стресс для организма, как и любые другие изменения привычного рациона питания. Во время него важно продолжать следить за количеством калорий и не забывать о соотношении белков, жиров и углеводов: если последние в рационе все сорок дней будут в избытке, то цифра на весах может увеличиться, а общее состояние организма станет хуже – сил на физическую активность не будет», – отметила Бережная.

Также избыток углеводов может привести к развитию диабета, метаболического синдрома и кариеса зубов. Кроме того, во время поста также высок риск недостатка белков в рационе, если не употреблять достаточное количество злаковых и цельнозерновых продуктов, а также гороха, риса и орехов.

«Если до начала поста в вашем рационе было мало овощей, фруктов и бобовых, употребление их в большем количестве может привести к неприятным последствиям, например, вздутию и повышенному газообразованию», — рассказала Бережная.

По ее словам, если правильно соблюдать пост, постепенно заходить и выходить из него, то проблем со здоровьем не возникнет.

«Но в любом случае важно помнить: пост противопоказан людям с ослабленным иммунитетом, серьезными заболеваниями в анамнезе, например, – сахарным диабетом, заболеваниями желудка, кишечника и сердечно-сосудистой системы, а также детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам», — заключила врач.

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