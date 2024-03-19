Ученые выявили пищевые компоненты, снижающие риск развития деменции у женщин

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе обнаружили, что повышенное потребление железа и марганца с пищей предотвращает снижение когнитивных навыков у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, для которого характерны серьезные нарушения когнитивных функций, таких как внимание и память. Несмотря на то, что пока ученые не нашли универсального способа лечения деменции, исследования показывают, что некоторые питательные вещества могут иметь важное значение для поддержания когнитивного здоровья.

В ходе нового исследования ученые проанализировали информацию о питании 201 добровольца. Исследователи также зафиксировали их антропометрические показатели и оценили уровни физической активности. Затем испытуемых попросили пройти ряд тестов на когнитивные способности.

Результаты показали, что у женщин более высокое потребление марганца и железа коррелировало с лучшими когнитивными навыками. Участницы, которые регулярно употребляли мясо, овощи и яйца, богатые этими микроэлементами, получили более высокие баллы в тестах на оценку внимания, памяти и скорости реакции.

Также отмечается, что исследование не выявило корреляции между потреблением этих микроэлементов и улучшенным когнитивным здоровьем у мужчин. Это может быть связано с гендерными различиями в метаболизме питательных веществ или другими факторами, которые требуют дальнейшего изучения.

Ученые подчеркнули, что необходимо провести дополнительные исследования для понимания механизмов, посредством которых железо и марганец влияют на когнитивные функции. Эти исследования в перспективе помогут определить оптимальный уровень потребления этих микроэлементов для поддержания когнитивного здоровья в течение всей жизни.

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