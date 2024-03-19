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Ученые назвали факторы благополучного взросления ребенка

JAMA: жизнь в безопасном районе способствует благополучному взрослению ребенка

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Shutterstock

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что жизнь в безопасном районе, правильное питание, позитивное взаимодействие и стабильный график сна являются ключевыми элементами здорового поведенческого и когнитивного развития ребенка. Результатами исследования они поделились в журнале JAMA Pediatrics.

В ходе исследования ученые проанализировали быт 232 матерей и их детей в течение первого года жизни. Исследователи собрали данные о питании, досуге, сне и местах проживания участников. По достижении детьми трехлетнего возраста ученые проанализировали особенности их социального, эмоционального и когнитивного развития, а также провели магнитно-резонансную томографию для сканирования структуры мозга испытуемых.

Они обнаружили, что даже дети, рожденные в неблагоприятной обстановке и в условиях нехватки ресурсов, могут нормально умственно развиваться, если родители стараются обеспечить им достаточное питание, сон и безопасность, а также организовать совместный досуг и обучение.

По мнению ученых, эти факторы благополучного взросления могут показаться очевидными. Однако в течение первого года жизни каждый из них обеспечивает формирование прочной основы для дальнейшего развития ребенка и повышает шансы его успешной интеграции в общество. Вероятнее всего, это связано с податливостью развивающегося детского мозга к восприятию происходящего.

Ранее был назван возможный признак депрессии, проявляющийся в детском возрасте.

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