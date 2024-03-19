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Названы растительные соединения, улучшающие память и снижающие риск диабета

Biomolecules: полифенолы снижают риск диабета и улучшают память

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Ученые из технологического института Сибаура в Японии и университета Катании в Италии обнаружили, что горькие и вяжущие полифенолы, входящие в состав фруктов, ягод, овощей, кофе и чая способны улучшить память и контроль сахара в крови. Результаты опубликованы в журнале Biomolecules.

Работа ученых представляет собой научный обзор существующих исследований на тему пользы употребления полифенолов для здоровья человека. Полифенолы — это мощные растительные соединения, известные своими антиоксидантными свойствами. Они могут защищать клетки от повреждений особыми формами кислорода, накапливающимися в организме со временем.

Научный обзор показал, что потребление горьких полифенолов (касталагина, грандинина и вескалагина), которые содержатся в зеленом чае, стимулирует в желудочно-кишечном тракте синтез гормонов, необходимых для регуляции уровня глюкозы в крови.

Также было обнаружено, что вяжущие полифенолы (флаванолы) регулируют активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Это главная нейроэндокринная система, ответственная за поддержание гомеостаза организма, адаптацию к факторам внешней среды и выживание в условиях стресса. Эта ось также оказывает глубокое влияние на регуляцию эмоций и памяти. Отмечается, что в изобилии вяжущие полифенолы содержатся в какао-бобах.

Ранее стало известно, какая диета улучшает внешний вид кожи.

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